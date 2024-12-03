موعد مباراة مرموش مع آينتراخت فرانكفورت أمام لايبزيج في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بين صفوفه المصري عمر مرموش مع نظيره لايبزيج مساء غد الأربعاء 4-12-2024، ضمن منافسات كأس ألمانيا.

ويحتضن ملعب "ريد بول أرينا لايبزيج"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي فرانكفورت ولايبزيج مساء غد الأربعاء، ضمن منافسات دور الستة عشر بكأس ألمانيا.

موعد مباراة فرانكفورت ضد لايبزيج في كأس ألمانيا

تبدأ أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج غدًا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فرانكفورت ضد لايبزيج في كأس ألمانيا

يمكنكم مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد لايبزيج مساء غد الأربعاء، عبر شبكة قنوات دبي الرياضية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس ألمانيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بتعليق المعلق عبد الله السعدي.