موعد مباراة ميلان وساسولو اليوم في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان نظيره ساسولو مساء اليوم الثلاثاء الموافق الثالث من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات كأس إيطاليا 2024-2025.

ويحتضن ملعب "سان سيرو"، هذه المواجهة التي ستجمع بين فريقي ميلان وساسولو مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات دور الستة عشر من كأس إيطاليا.

موعد مباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة ميلان ضد ساسولو اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ميلان ضد ساسولو في كأس إيطاليا

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس إيطاليا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ميلان ضد ساسولو مساء اليوم الثلاثاء، عبر قنواتها.