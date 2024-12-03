الزمالك يكثف محاولاته لتجهيز نجميه قبل مواجهة إنيمبا
قال الإعلامي خالد الغندور، إن الجهاز الطبي لنادي الزمالك يجري محاولات مكثفة من أجل لحقاق ثنائى الفريق ناصر ماهر وحمزة المثلوثي بمباراة إنييمبا النيجيري بالكونفدرالية.
خالد الغندور: محاولات فى الزمالك لتجهيز ناصر ماهر والمثلوثى لمباراة إنييمبا
وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" حمزة المثلوثى يعاني من كدمة فى القفص الصدري بينما يشكو ناصر ماهر من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الأولى وإجهاد عضلي".
وأضاف: "بينما يقترب محمد حمدي من التواجد فى قائمة الزمالك فى مباراة إنييمبا بعد غيابه عن لقاء غزل المحلة".