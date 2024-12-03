جونيور: أتابع مباريات الزمالك دائمًا.. وأتمنى فوزه بالدوري والكأس

تحدث أولى جونيور كواي لاعب الزمالك السابق، عن فترة لعبه مع الفارس الأبيض.

جونيور: أتابع مباريات الزمالك دائمًا.. وادعو الله أن يفوز الفريق بالدوري والكأس هذا الموسم

وقال جونيور في حواره مع برنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الأهلي والزمالك كلاهما مشهور هنا في غانا لأن لدينا كثير من مشجعي الزمالك هنا ولدينا مشجعي الاهلي ايضا، والآن أعتقد أن أفضل فريق في مصر هو الأهلي لانهم على القمة ولكن يمكنني أن أرى أن الزمالك وبيراميدز يعملان أيضا بشكل جيد للغاية فإن الدوري المصري هو أحد أفضل الدوريات في إفريقيا، ادعو الله دائمآ أن يفوز الزمالك خاصة باللقب الدوري والكاس هذا العام".

وأضاف لاعب الزمالك السابق: "دائمآ أتابع الزمالك لأنني احب هذا الفريق كثيرا كما تعلمون ودائما ما اشجع الزمالك من هنا، لدينا ايضا العديد من مشجعي الزمالك في غانا نستمتع دائما بذلك، ادعو الله ان يفوز الزمالك بلقبين كما قلت هذا العام ليسعد الجمهور، نحن نحب النادي واعتقد ان الدوري قوي جدا في الوقت الحالي".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا احب شعب مصر وبالتحديد انصار الزمالك، كما انهم يحبوني حقا وهذا شرف لي، وصلواتي كل يوم أن يحقق الزمالك البطولات لأن هذا هو المكان الذي يستحقة بالتأكد".