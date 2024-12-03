جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة
قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق إن يحيى ذكريا لاعب غزل المحلة يستحق الطرد في مباراة الزمالك التي اقيمت اليوم في الجولة الرابعة بالدوري.
جهاد جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة
أضاف جريشة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الحذاء في الوجه وله معايير مختلفة ولاعب المحلة يستحق الطرد أمام الزمالك".
وواصل: "ركلة الجزاء الخاصة بالزمالك مستحقة وقرارات الحكم موفقة في مباراة غزل المحلة".
واختتم:" ناصر منسي يستحق الإنذار في تدخله علي عامر عامر حارس غزل المحلة".