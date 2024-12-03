قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق إن يحيى ذكريا لاعب غزل المحلة يستحق الطرد في مباراة الزمالك التي اقيمت اليوم في الجولة الرابعة بالدوري.

جهاد جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة

أضاف جريشة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الحذاء في الوجه وله معايير مختلفة ولاعب المحلة يستحق الطرد أمام الزمالك".

وواصل: "ركلة الجزاء الخاصة بالزمالك مستحقة وقرارات الحكم موفقة في مباراة غزل المحلة".

واختتم:" ناصر منسي يستحق الإنذار في تدخله علي عامر عامر حارس غزل المحلة".