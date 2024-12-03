جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال جهاد جريشة الحكم الدولي السابق إن يحيى ذكريا لاعب غزل المحلة يستحق الطرد في مباراة الزمالك التي اقيمت اليوم في الجولة الرابعة بالدوري.

جهاد جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة

أضاف جريشة خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور:" الحذاء في الوجه وله معايير مختلفة ولاعب المحلة يستحق الطرد أمام الزمالك".

txt

جونيور: أتابع مباريات الزمالك دائمًا.. وأتمنى فوزه بالدوري والكأس

txt

استجابةً لـ "الفجر الرياضي".. زيزو يُلبي طلب الطفل الباكي ويحدد موعد مقابلته في الزمالك

وواصل: "ركلة الجزاء الخاصة بالزمالك مستحقة وقرارات الحكم موفقة في مباراة غزل المحلة".

واختتم:" ناصر منسي يستحق الإنذار في تدخله علي عامر عامر حارس غزل المحلة".

الفجر الرياضي جهاد جريش جهاد جريشة حارس غزل المحلة

مواد متعلقة

3 عقوبات على الأهلي حال انسحابه من كأس الرابطة

نجم الأهلي السابق ينتقد المدربين الأجانب في الدوري المصري
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. قرارات نارية من  كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع وليد الكرتي

عاجل.. أحمد عيد يستقيل من تدريب المحلة بعد رباعية الزمالك 

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

الأهلي يعرض على بيرسي تاو فسخ عقده بالتراضي

نورهان تكشف سبب غيابها عن التمثيل 6 سنوات

عمرو عابد: تجربة المشاركة في تأليف "موعد مع الماضى" مختلفة وجديدة واستفدت منها الكثير

عاجل.. حان وقتها.. صحيح أذكار الصباح من الكتاب والسنة