عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع وليد الكرتي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

كشف الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، حقيقة مفاوضات الأهلي مع المغربي وليد الكرتي لاعب بيراميدز لضمه في نهاية الموسم الجاري في صفقة انتقال حر.

حقيقة رغبة الأهلي في التعاقد مع وليد الكرتي

وقال بليغ أبوعايد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” قال مصدر أن لجنة التخطيط برئاسة مختار مختار لم تناقش الأمر مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني في هذا الشأن خاصة أن المدرب يرغب في التعاقد مع مهاجم أجنبي وليس البحث عن لاعب وسط في ظل التخمة العددية داخل الفريق".

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وواصل بليغ:" المصدر أكد أن هناك محاولات من بعض الوكلاء لاستخدام اسم الأهلي كورقة ضغط من اللاعب علي إدارة بيراميدز للتجديد بالمقابل المادي الذي يرغب فيه وسبب تأخر المفاوضات بين الطرفين".

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