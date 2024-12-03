الأهلي يعرض على بيرسي تاو فسخ عقده بالتراضي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، عقد جلسة مع الجنوب إفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق خلال الساعات الأخيرة لمناقشة رحيله في يناير المقبل بالمجان.

كواليس جلسة محمد رمضان مع بيرسي تاو للرحيل عن الأهلي

وقال بليغ أبوعايد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” المدير الرياضي عرض علي اللاعب فسخ العقد بالتراضي والرحيل المجاني وكتابة مخالصة بين الطرفين والرحيل لاي نادي يرغب للإنتقال له في يناير".

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وتابع:" بيرسي تاو مازال يتمسك بالبقاء حتي نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري رغم توتر علاقته مع مارسيل كولر المدير الفني في الأونة الأخيرة".

وأتم بليغ أبوعايد تصريحاته قائلا:" محمد رمضان عرض علي بيرسي تاو الرحيل دون مقابل على أن يحصل هو على المقابل المادي الذي سيأتي له من أي عرض يحصل عليه في الميركاتو الشتوي القادم".

الجنوب إفريقي بيرسي تاو النادى الاهلى محمد رمضان يرسي تاو

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