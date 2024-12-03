موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، مواجهة قوية أمام نظيره باير ليفركوزن، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة كأس ألمانيا هذا الموسم.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن في كأس ألمانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024، وذلك على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.

وستنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن، مساء اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن

وسيتم بث مباراة بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن مساء اليوم في بطولة كأس ألمانيا بشكل حصري ومجاني، عبر قناة دبي الرياضية داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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