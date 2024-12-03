مفاجأة بشأن تجديد عقد سيف الجزيري مع الزمالك

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لم يجدد عقده مع الفريق كما تردد.

مفاجأة بشأن مستقبل الجزيري مع الزمالك

وقال بليغ أبوعايد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” علمنا أن التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم فريق الزمالك لم يوقع على عقود النجديد حتى الآن".

وتابع أبوعايد:" رغم ما تردد عن توقيع اللاعب من جانب وكيل أعماله لكن الحقيقة أنه لم يحدث أي توقيع رسمي بعد".

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وينتهي عقد اللاعب التونسي مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، وتسعي إدارة النادي لتجديد عقد اللاعب خلال الفترة القادمة.

وأتم بليغ أبوعايد تصريحاته قائلا:" حدد مسئولو الزمالك موسمين لتجديد عقد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق".

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مفاجأة بشأن تجديد عقد سيف الجزيري مع الزمالك