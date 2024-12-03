عاجل.. قرارات نارية من  كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد الناقد الرياضي بليغ أبوعايد، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، حرص علي عقد جلسة مع اللاعبين على هامش المران الجماعي اليوم من أجل تصحيح الأخطاء التي ارتكبها الفريق في مباراة البنك الأهلي أمس، وتحديدا فيما يتعلق بأزمة إنهاء الفرص.

قرارات نارية من  كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

وقال بليغ أبوعايد في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة etc:” كولر عنف المدافعين من تكرار نفس سيناريو الأخطاء الدفاعية في التمركز الخاطئ وعدم التعاون وتقريب الخطوط بين الجميع".

txt

ملخص أخبار الرياضة اليوم.. انتهاء أزمة إمام عاشور وغياب الخطيب عن قرعة مونديال الأندية والزمالك يكتسح المحلة

txt

نجم الأهلي السابق ينتقد المدربين الأجانب في الدوري المصري

وتابع بليغ:" المدير الفني حذر من استمرار ظاهرة أهدار الفرص التي تسببت في خروج الفريق متعادل مع البنك لغياب التركيز من البعض وانشغال الأخر بالسوشيال ميديا".

وأتم بليغ أبوعايد تصريحاته قائلا:" كولر أكد للاعبين أن في غربلة ستكون في تشكيل الفريق بسبب اللامبالاة التي ظهرت علي البعض وأي لاعب لن يلتزم بقراره الفني سيكون خارج حساباته في يناير القادم".

اخبار الرياضة اليوم البنك الاهلي البنك البعض مباراة البنك الاهلي

مواد متعلقة

جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. قرارات نارية من  كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

عاجل.. حقيقة مفاوضات الأهلي مع وليد الكرتي

عاجل.. أحمد عيد يستقيل من تدريب المحلة بعد رباعية الزمالك 

موعد مباراة بايرن ميونخ وباير ليفركوزن في كأس ألمانيا والقنوات الناقلة

الأهلي يعرض على بيرسي تاو فسخ عقده بالتراضي

نورهان تكشف سبب غيابها عن التمثيل 6 سنوات

عمرو عابد: تجربة المشاركة في تأليف "موعد مع الماضى" مختلفة وجديدة واستفدت منها الكثير

عاجل.. حان وقتها.. صحيح أذكار الصباح من الكتاب والسنة