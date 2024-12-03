عاجل.. أحمد عيد يستقيل من تدريب المحلة بعد رباعية الزمالك 

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن أحمد عيد عبد الملك الاستقالة من القيادة الفنية لغزل المحلة وذلك بعد خسارته من الزمالك برباعية نظيفة في المباراة التي جمعت بينهم ضمن منافسات الجولة الرابعة.

حمد عيد يستقيل من تدريب غزل المحلة  

وكتب أحمد عيد عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "شكرًا جماهير غزل المحلة علي الدعم في كل الاوقات خلال ما يقرب من عام كامل..
وشكرًا المهندس وليد خليل علي الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي والاعيبين والاجهزة بشكل عام ".

وتابع: "اتمني التوفيق للنادي واللاعيبين ومجلس الادارة فالقادم ان شاء الله عملنا كل إلى في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي وتعبنا جدًا في تكوين فريق جيد وفي الاخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للمتتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي ".

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واختتم: "اعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي وهفضل دايمًا داعم لنادي غزل المحلة كمحب ومشجع وان شاء الله ربنا يوفق الجميع".

وخاض أحمد عيد عبد الملك 4 مباريات عقب صعود غزل المحلة تعادل في واحدة أمام الإسماعيلي وهزم أمام الطلائع والزمالك وتفوق على حساب الجونة.

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