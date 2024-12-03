موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة
يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد القادم الموافق 8 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد جودسويل اكبابيو ضمن منافسات الجولة 2 من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
موعد مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري
وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وانيمبا النيجيري مساء يوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانيمبا
تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.