موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد القادم الموافق 8 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد جودسويل اكبابيو ضمن منافسات الجولة 2 من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وانيمبا النيجيري مساء يوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانيمبا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

