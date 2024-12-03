موعد مباراة الزمالك القادمة أمام إنيمبا النيجيري في الكونفدرالية الإفريقية والقناة الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره إنيمبا النيجيري يوم الأحد القادم الموافق 8 ديسمبر الحالي في لقاء قوي بينهم بستاد جودسويل اكبابيو ضمن منافسات الجولة 2 من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك أمام إنيمبا النيجيري

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك وانيمبا النيجيري مساء يوم الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والساعة 7:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وانيمبا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات
تردد القناة 11566.
- عمودي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات
تردد 11054.
- أفقي.
- معدل الترميز 27500.
- معدل تصحيح الخطأ 2/3.
 

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