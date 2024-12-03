أسعار سبائك الذهبBTC اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في محافظة قنا
شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.
وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.
وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:
|الحجم
|السعر
|ربع جرام
|1،380 جنيه
|نصف جرام
|2،655 جنيه
|1 جرام
|4،825 جنيه
|2.5 جرام
|12،021 جنيه
|5 جرام
|23،505 جنيه
|10 جرام
|46،995 جنيه
|20 جرام
|93،850 جنيه
|نصف اونصة
|74،280 جنيه
|اونصة
|146،545 جنيه
|50 جرام
|232،970 جنيه
|100 جرام
|465،940 جنيه
|ربع كيلو
|1،157،960 جنيه
|نصف كيلو
|2،315،380 جنيه
|كيلو
|4،628،525 جنيه
أسباب عدم استقرار أسعار الذهب
- ارتفاع أسعار السلع والخدمات: شهدت العديد من السلع والخدمات ارتفاعًا في أسعارها مع بداية العام الجديد، وتوقعات بزيادة التضخم بعد انخفاضه في الأشهر السابقة.
- قيود تعامل البنوك بالنقد الأجنبي: قامت بعض البنوك بإيقاف تعاملاتها بالنقد الأجنبي خارج مصر من خلال البطاقات البنكية بسبب نقص الدولار، وتقليص عدد البنوك الأخرى حد الاستخدام الشهري إلى 50 دولارًا.
- عدم انتظام حركة الصاغة وتسعير الذهب: تشهد حركة الصاغة وتسعير الذهب عدم انتظامًا، وتم تداول أخبار عن تراجع المعروض من الذهب الخام وانخفاض توفره في الأسواق.
- محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي: تجري الحكومة المصرية محادثات مستمرة مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة قيمة القرض المقدم لمصر، والتي قد تصل إلى 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى مراجعة صندوق النقد الدولي وصرف الشرائح الثانية والثالثة من القرض.
- زيادة في الطلب على السبائك والعملات الذهب: شهدت مصر زيادة واضحة في الطلب على السبائك والعملات الذهبية.