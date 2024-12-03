أسعار سبائك الذهبBTC  اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في محافظة قنا

شهدت أسعار سبائك الذهب BTC في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، لدى كبار الصاغة.

وتنشر بوابة “الفجر” أسعار الذهب اليوم، في مراكز محافظة قنا.

وجاءت أسعار سبائك الذهب BTC كالتالي:

الحجم السعر ربع جرام 1،380 جنيه نصف جرام 2،655 جنيه 1 جرام 4،825 جنيه 2.5 جرام 12،021 جنيه 5 جرام 23،505 جنيه 10 جرام 46،995 جنيه 20 جرام 93،850 جنيه نصف اونصة 74،280 جنيه اونصة 146،545 جنيه 50 جرام 232،970 جنيه 100 جرام 465،940 جنيه ربع كيلو 1،157،960 جنيه نصف كيلو 2،315،380 جنيه كيلو 4،628،525 جنيه

أسباب عدم استقرار أسعار الذهب