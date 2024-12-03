أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في أسواق محافظة قنا

شهدت أسعار الحديد في محافظة قنا، ثباتا في الأسعار، اليوم الثلاثاء، بجميع أسواق مراكز المحافظة.

وتنشر بوابة الفجر أسعار الحديد اليوم الثلاثاء، في مراكز محافظة قنا.

المنتج الأسعار حديد عز 39،000 جنيه حديد بشاى 38،800 جنيه حديد العتال 38،000 جنيه حديد المعادى 36،500 جنيه حديد الكومى 36،500 جنيه حديد المراكبى 38،000 جنيه حديد عطيه 37،000 جنيه حديد العشري 36،000 جنيه حديد الجيوشي 39،000 جنيه حديد مصر ستيل 37،000 جنيه حديد بيانكو 36،000 جنيه حديد المصريين 38،000 جنيه حديد سرحان 36،000 جنيه

حجم الطلب في السوق

ويأتي ذلك وسط حالة تذبذب ملحوظ في حجم الطلب بالسوق، نتيجة تراجع حركة البناء والتشييد وخاصة بمشروعات الأهالي والتي تمثل نسبة كبيرة من حجم الطلب بالسوق، بالإضافة لزيادة معدلات الإنتاج بالسوق مع دخول خطوط إنتاج جديدة لبعض مصانع الحديد والأسمنت العاملة بالسوق المصري.

كما نفت وزارة التجارة والصناعة دراستها لإلغاء رسوم مكافحة الإغراق على واردات حديد التسليح ذات منشأ أو المصدرة من تركيا وأوكرانيا والصين.

وعلى الرغم من هذه الأزمة، أكدت وزارة التجارة والصناعة أنه لا توجد دراسة لإلغاء رسوم الإغراق على واردات حديد التسليح من تركيا وأوكرانيا والصين. وأشارت الوزارة إلى أنها ملتزمة بالاتفاق الدولي لمنظمة التجارة العالمية في هذا الصدد، وبذلك فإنه لا يوجد تعديل مقترح للرسوم المطبقة حاليًا أو إلغاءها.