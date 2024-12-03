أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 3-12-2024 في محافظة قنا

ترصد بوابة “الفجر”، حركة أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، وأسعار مواد البناء بأسواق محافظة قنا، حيث استقرت أسعار الأسمنت، بعد ان ارتفعت أسعار الأسمنت مؤخرأ بمقدار من 100 إلى 200 جنيه.

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.

أسعار الأسمنت اليوم

المنتج الأسعار أسمنت المعلم 2،780 جنيه اسمنت السهم 2،790 جنيه أسمنت الفهد 2،780 جنيه أسمنت وادي النيل 2،770 جنيه العسكري بني سويف 2،800 جنيه أسمنت المسلح 2،000 جنيه جنوب الوادي 2،220 جنيه أسمنت المخصوص 2،840 جنيه أسمنت السويس 2،900 جنيه أسمنت السويدي 3،120 جنيه أسمنت العسكري 2،800 جنيه أسمنت النصر 2،790 جنيه أسمنت سيناء 42.5 2،800 جنيه أسمنت حلوان 2،860 جنيه أسمنت المنيا 3،000 جنيه أسمنت المهندس 2،900 جنيه أسمنت تايتان 2،850 جنيه أسمنت المصري 2،830 جنيه أسمنت الممتاز 2،850 جنيه أسمنت التعمير 2،830 جنيه أسمنت الصعيد 2،850 جنيه أسمنت أسيوط 2،820 جنيه أسمنت المصريين 2،800 جنيه أسمنت العامرية عادة 3،140 جنيه أسمنت البرج 3،150 جنيه أسمنت الماكس 3،160 جنيه أسمنت النهضة 2،940 جنيه أسمنت أسوان 2،750 جنيه أسمنت السد العالي 2،740 جنيه أسمنت قنا 3،000 جنيه

ويواجه الأسمنت في محافظة قنا عددا من التحديات، أبرزها ارتفاع تكلفة الإنتاج، وارتفاع حجم المنافسة بالسوق، بما انعكس على حركة الأسعار.

أسعار الأسمنت اليوم

المنتج الأسعار أسمنت المعلم 2،780 جنيه اسمنت السهم 2،790 جنيه أسمنت الفهد 2،780 جنيه أسمنت وادي النيل 2،770 جنيه العسكري بني سويف 2،800 جنيه أسمنت المسلح 2،000 جنيه جنوب الوادي 2،220 جنيه أسمنت المخصوص 2،840 جنيه أسمنت السويس 2،900 جنيه أسمنت السويدي 3،120 جنيه أسمنت العسكري 2،800 جنيه أسمنت النصر 2،790 جنيه أسمنت سيناء 42.5 2،800 جنيه أسمنت حلوان 2،860 جنيه أسمنت المنيا 3،000 جنيه أسمنت المهندس 2،900 جنيه أسمنت تايتان 2،850 جنيه أسمنت المصري 2،830 جنيه أسمنت الممتاز 2،850 جنيه أسمنت التعمير 2،830 جنيه أسمنت الصعيد 2،850 جنيه أسمنت أسيوط 2،820 جنيه أسمنت المصريين 2،800 جنيه أسمنت العامرية عادة 3،140 جنيه أسمنت البرج 3،150 جنيه أسمنت الماكس 3،160 جنيه أسمنت النهضة 2،940 جنيه أسمنت أسوان 2،750 جنيه أسمنت السد العالي 2،740 جنيه أسمنت قنا 3،000 جنيه

وصناعة الأسمنت في مصر تعد من الصناعات الاستراتيجية المهمة وهي أحد العناصر المؤثرة في معادلة النهضة الحضارية والتنموية التي تشهدها الدولة المصرية في جميع المجالات خاصة في قطاعات التشييد والبناء والطرق والكباري وتطوير القرى وغيرها.