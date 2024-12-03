عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق.. توفي اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق، في الساعات الأولى من يوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، عن عمر ناهز الستينيات، بعد مسيرة مهنية حافلة امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، قدم خلالها خدمات جليلة للوطن والمواطنين بإخلاص وتفانٍ.

اللواء أسامة القاضي، الذي يعود أصله إلى مركز ديروط بمحافظة أسيوط، بدأ رحلته المهنية في وزارة الداخلية حيث تقلّد العديد من المناصب القيادية التي أبرزت كفاءته وقدرته على إدارة الأزمات وتحقيق الأمن. وفي 27 نوفمبر 2019، تم تعيينه محافظًا للمنيا، حيث نجح خلال فترة توليه هذا المنصب في تنفيذ خطط تنموية وخدمية استهدفت تحسين معيشة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة بالمحافظة.

فترة العطاء بمحافظة المنيا

خلال فترة خدمته كمحافظ للمنيا، التي استمرت حتى حركة المحافظين الأخيرة في 3 يوليو 2024، ترك اللواء القاضي بصمة واضحة في كافة القطاعات، بما في ذلك تحسين البنية التحتية، دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التماسك الاجتماعي بين أبناء المحافظة. عُرف عنه قربه من المواطنين وحرصه على الاستماع إلى مشكلاتهم والسعي لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة لها.

وعكة صحية وتأثيرها على مسيرته

في بداية عام 2023، تعرض اللواء القاضي لوعكة صحية أثناء تواجده بمكتبه، مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. إثر ذلك، حصل على إجازة مرضية استمرت خمسة أشهر، وعاد بعدها إلى ممارسة مهامه في مايو من نفس العام. ورغم تحديات المرض، واصل عمله بنفس الحماس والتفاني حتى انتهاء فترة خدمته كمحافظ في منتصف عام 2024.

إرث خالد

برحيل اللواء أسامة القاضي، فقدت مصر واحدًا من أبنائها المخلصين الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن في ظروف شديدة التعقيد. سيبقى اسمه مرتبطًا بإنجازات تنموية بارزة وإرث إداري عكس تفانيه وإيمانه العميق بالعمل العام كوسيلة لتحقيق التنمية والاستقرار.