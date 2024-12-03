مصرع 4 من عمال اليومية فى حادث تصادم بالشرقية

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نقل متوفيين
نقل متوفيين

 


وقع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" نطاق مركز الحسينية بمحافظة الشرقية،  ما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وتم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا من أمور مركز الحسينية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق "سعود- عليوة" وأسفر عن وفاة 4 أشخاص، وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم بين بين سيارة نقل مع تروسيكل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من عمال اليومية من مستقلى التروسيكل.

تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على جثث المتوفين في ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية المركزى تحت تصرف النيابة العامة التي أخطرت لمباشرة التحقيقات.

 

الشرقية حادث سير

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