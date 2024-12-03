محافظ مطروح: تسليم مقر المعهد العالي التكنولوجي قريبا بعد التطوير

التقى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،مع كلا من المهندسة هدى عبد الرحمن مدير مديرية الإسكان،والاستاذ الدكتور سيد هارون المشرف على فرع مطروح نائبًا عن الأستاذ الدكتور جمال هاشم عميد المعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان،وممثلي الشركة المنفذة لأعمال تطوير المعهد التكنولوجي بمطروح استعدادا لتسليم مقر المعهد وافتتاحه قريبا، والتى يتم تنفيذها من خلال مديرية الإسكان بالمحافظة وفق برتوكول التعاون بين المحافظة والمعهد في تأهيل فرع المعهد بمطروح في المرحلة الأولي مع الإعداد لاستكمال البرتوكول في المرحلة الثانية بإجمالي تكلفة ٣١ مليون جنيه،في إطار جهود المحافظة للارتقاء بمنظومة التعليم الهادفة إلى تحسين جودة ومهارات الخريجين، خاصة مع اقبال ابناء مطروح على الالتحاق بالمعهد التكنولوجى



يذكر أنه يتم التيسير على طلاب

المعهد من أبناء مطروح وتحقيق الاستقرار لأبناء مطروح الملتحقين بالمعهد وإستغلال قاعات المكتبة لطلاب المعهد بدلا من السفر إلى فروعه خارج المحافظة.