موعد مباراة الهلال القادمة أمام الرائد في دوري روشن السعودي

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره الرائد يوم السبت القادم الموافق 7 ديسمبر الحالي في لقاء منتظر بينهم بستاد المملكة ارينا ضمن منافسات الجولة 13 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والرائد

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والرائد عصر يوم السبت في تمام الساعة 4:40 بتوقيت القاهرة والساعة 5:40 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة6:40 بتوقيت أبوظبي.

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موعد مباراة ليفربول القادمة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي

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جريشة: طرد لاعب المحلة أمام الزمالك صحيح وركلة الجزاء مستحقة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والرائد

تردد SSC
القمر الصناعي: النايل سات.
التردد: 12523.
الاستقطاب: أفقي.
معدل الترميز: 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.
 

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