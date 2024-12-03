الجريمة الغامضة.. تحقيقات موسعة لفك طلاسم العثور على جثة سيدة بمدينة نصر

فتحت نيابة مدينة نصر تحقيقات موسعة في العثور علي جثة سيدة تحمل جنسية احدي الدول الأفريقية متوفية بشارع حسني مبارك بدائرة القسم وامرت بنقل الجثة إلى المشرحة وإحضار الطبيب الشرعي لتشريحها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة يفيد بعثور الأهالي علي جثة لسيدة أفريقية بشارع حسني مبارك.

علي الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة وتبين صحة البلاغ وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

ويستمع رجال المباحث إلى اقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة