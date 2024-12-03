حسم الخبير التحكيمي جهاد جريشة الجدل، بشأن صحة طرد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة، في مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن طرد لاعب غزل المحلة أمام الزمالك

وحقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره غزل المحلة، برباعية نظيفة على ملعب المحلة.

وأكد جهاد جريشة في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" لاعب المحلة يستحق الطرد أمام الزمالك، بسبب أن حذاءه كان في وجه لاعب الزمالك، وهي لعبة خطر".

وتابع: "ركلة جزاء الزمالك صحيحة أيضا، نتيجة لتهور لاعب غزل المحلة على لاعب الزمالك ".

وأشار جريشة:" ناصر منسي كان يجب أن يحصل على بطاقة صفراء، بسبب تدخله على عامر عامر حارس غزل المحلة".

ثم اكمل:" طاقم تحكيم مباراة الزمالك وغزل المحلة، قدموا مباراة رائعة وجيدة جدا تحكيميما، على عكس لقاء الأهلي مع البنك الأهلي، حيث كان هناك العديد من الأخطاء "

وأتم:" أتوقع وجود خطة طويلة الأمد للتحكيم تحت قيادة المجلس الجديد لاتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبو ريدة".

