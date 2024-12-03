عبير صبري تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

تصدر اسم الفنانة عبير صبري تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، بأكثر من ألفي عملية بحث، وذلك بعد لقاءها أمس في برنامج "كلاكيت"، الذي تقدمه الإعلامية لينا الطهطاوي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم".

عبير صبري

أبرز تصريحات عبير صبري

وعبرت عن أمنيتها في تقديم شخصية الفنانة الراحلة داليدا، قائلة: "أنا أعمل داليدا، داليدا حلمي المرعب، لدرجة أنا بزعل لما ألاقي حد بيقول عاوز أعمل داليدا، والقصة ما وراء داليدا، هي بالنسبة لي شخصية درامية عميقة وإنسانية ونسائية وتجسيد لمشاعر الحب والضعف والاكتئاب عند المرأة".



كما تطرقت عبير إلى دورها في مسلسل "حدوتة منسية"، مؤكدة أنها اختارت هذا العمل بسبب اختلافه عن الأعمال الأخرى التي قدمتها، بالإضافة إلى أن الشخصية التي تلعبها في المسلسل كانت سببًا في تغيير اسمها إلى "دهب"، وهو الاسم الذي أصبح محط اهتمام الجمهور.

آخر أعمال عبير صبري



والجدير بالذكر أن آخر أعمال عبير صبري مسلسل حدوته منسية، بطولة سوسن بدر تأليف محمود حمدان وإخراج محمد محيي وشارك في العمل كل من أحمد فهيم، طارق صبري، نانسي صلاح، هشام إسماعيل وآخرين.