الهلال السعودي يرصد التعاقد مع صفقة مميزة في الميركاتو الشتوي



كشفت تقارير صحفية سعودية، إلى أن نادي الهلال السعودي يسعي لعقد صفقة مميزة لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بناء على طلب البرتغالي جورجي جيسوس.

ووفقًا للتقارير الصحفية فأن الزعيم السعودي يسعي للحصول على خدمات ألبرتو موليرو نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاس بالماس الإسباني خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويُقدم موليرو البالغ من العمر 21 سنة مستويات مميزة رفقة لاس بالماس في الدوري الإسباني، مما دفع الهلال إلى التقدم للتعاقد معه خلال الانتقالات المقبلة.

موعد مباراة الهلال المقبلة ضد الغرافة

يلتقي الزعيم السعودي مع ضيفه القطري، مساء اليوم الثلاثاء الموافق 3 ديسمبر 2024 على ملعب "المملكة آرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة.