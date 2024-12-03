استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم، الثلاثاء 3 ديسمبر 2024.

جاء ذلك بعد ارتفاع شهدته العملة الأمريكية خلال تعاملات أمس الإثنين في جميع البنوك الحكومية والخاصة، وفقًا لآخر تحديثات صادرة عن البنك المركزي المصري وبعض البنوك المحلية.

نستعرض فيما يلي التفاصيل الكاملة لأسعار الدولار والعملات الأجنبية في البنوك المصرية.

أسعار الدولار في البنوك المصرية

البنك الأهلي المصري

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.75 جنيه

بنك مصر

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.75 جنيه

بنك القاهرة

سعر الشراء: 49.66 جنيه

سعر البيع: 49.76 جنيه

بنك الإسكندرية

سعر الشراء: 49.71 جنيه

سعر البيع: 49.81 جنيه

بنك قناة السويس

سعر الشراء: 49.73 جنيه

سعر البيع: 49.83 جنيه

البنك التجاري الدولي (CIB)

سعر الشراء: 49.67 جنيه

سعر البيع: 49.77 جنيه

مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 49.74 جنيه

سعر البيع: 49.83 جنيه

بنك البركة

سعر الشراء: 49.65 جنيه

سعر البيع: 49.75 جنيه

أسعار العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، جاءت أسعار العملات الأجنبية والعربية كالتالي:

الدولار الأمريكي

سعر الشراء: 49.66 جنيه

سعر البيع: 49.76 جنيه

اليورو الأوروبي

سعر الشراء: 52.41 جنيه

سعر البيع: 52.29 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر الشراء: 63.25 جنيه

سعر البيع: 63.10 جنيه

الريال السعودي

سعر الشراء: 13.24 جنيه

سعر البيع: 13.21 جنيه

الدينار الكويتي

سعر الشراء: 161.97 جنيه

سعر البيع: 161.54 جنيه

تحليل واستشراف مستقبلي

يعكس الاستقرار الحالي لسعر الدولار مقابل الجنيه المصري توازنًا نسبيًا في الطلب والعرض داخل السوق المصرية، ومع ذلك، فإن التغيرات الاقتصادية العالمية والمحلية قد تؤثر على هذا الاستقرار في المستقبل القريب.