حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: تفاصيل درجات الحرارة والظواهر الجوية

كشف خبراء الأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، استنادًا إلى أحدث صور الأقمار الصناعية.

تشهد مدينتا السلوم وبراني تكاثر السحب الممطرة، مع توقعات بامتداد الأمطار خلال الساعات المقبلة إلى مدينة مطروح، وتقدمها شرقًا مع مرور النهار.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

النهار:

طقس معتدل على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

دافئ في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الليل:

بارد على جميع الأنحاء.

شديد البرودة في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية:

انتشار شبورة مائية بين الساعة 4:00 إلى 8:00 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة المؤدية إلى السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

حالة البحر معتدلة.

ارتفاع الأمواج: (1.5 إلى 2.25) متر.

اتجاه الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

حالة البحر معتدلة.

ارتفاع الأمواج: (1.5 إلى 2.25) متر.

اتجاه الرياح: شمالية غربية.

الطقس غدًا الأربعاء

من المتوقع سقوط أمطار على الإسكندرية، البرلس، رشيد، دمياط، بورسعيد، مناطق متفرقة من شمال الدلتا، وشمال سيناء.

كما يُتوقع نشاط الرياح على شمال الصحراء الغربية والسواحل الشمالية، مع هبات قوية على خليج السويس، وانخفاض طفيف في درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 23 11 شرم الشيخ 25 17 أسوان 25 11 العريش 20 8 كاترين 16 2 الغردقة 26 14

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