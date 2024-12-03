أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: استقرار بعد ارتفاع طفيف

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، عقب الارتفاع الذي سجلته الأسعار يوم أمس، حيث زاد عيار 21 الأكثر تداولًا بمقدار 10 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وفقًا لآخر تحديث صادر عن الشعبة العامة للذهب، جاءت الأسعار كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

4217.24 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

3690 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18

3162.86 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

29520 جنيهًا.

سعر الذهب عالميًّا

سجل الذهب في الأسواق العالمية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 نحو 2658 دولارًا للأوقية.

تحليل السوق

محليًا : استقرار أسعار الذهب يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب بعد الزيادة الطفيفة التي شهدتها الأسواق.

: استقرار أسعار الذهب يعكس حالة التوازن بين العرض والطلب بعد الزيادة الطفيفة التي شهدتها الأسواق. عالميًا: تتأثر أسعار الذهب بتغيرات الاقتصاد العالمي وعوامل مثل أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية.

نصائح للمستهلكين