محافظ أسيوط يطلق مبادرة فرحة لتأجير فساتين الزفاف مجانا



أطلق اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط مبادرة تحت عنوان فرحة لفستان الزفاف وذلك لتأجير فساتين الزفاف بالمجان للمقبلات على الزواج من غير القادرات والأكثر احتياجا والبسطاء والأولى بالرعاية والأيتام خاصة في ظل غلاء وارتفاع أسعار تأجير فساتين الزفاف، وتأتي المبادرة في إطار الأهداف الإجتماعية التي تسعى الدولة المصرية إلى تحقيقها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز مظلة الحماية الإجتماعية وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لكافة فئات المجتمع غير القادرين وتعزيز التكافل الإجتماعي بين مختلف فئات المجتمع المصري.

جاء ذلك خلال جولته بالمجمع الصناعي الحرفي بقرية الشامية بمركز ساحل سليم يرافقه داليا تادرس مدير مكتب فرع هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة وعبداللطيف عبدالمنعم رئيس مركز ساحل سليم ويسري كامل مدير المتابعة الميدانية ونفيسة عبدالسلام مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

حيث تفقد محافظ أسيوط وصول مجموعة كبيرة من فساتين الزفاف من أكبر بيوت الأزياء في مصر إلى المجمع الصناعي الحرفي بالشامية لتنضم إلى مبادرة "فرحة.. لفستان الزفاف" لتأجير هذه الفساتين للمقبلات على الزواج مجانًا دون دفع أي تكاليف وذلك تحفيزا من المحافظة لدعم العرائس وتخفيفا عنهن في تحمل نفقات فستان الزفاف.

وأوضح المحافظ أن المبادرة تهدف إلى رسم البسمة والفرحة على وجوه المقبلات على الزواج من غير القادرين للتيسير عليهن في الحصول على فستان الفرح مجانًا لافتًا إلى إنه تم التواصل مع مصمم أزياء مشهور للمشاركة في المبادرة كنوع من أنواع التكافل الإجتماعي وإدخال السرور البهجة والطمأنينة على قلوب الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأكثر استحقاقا وكل الأسر التى تحتاج إلى ذلك.

وأكد أبوالنصر أن المحافظة تحرص على تقديم المساعدات لكافة فئات المجتمع، وتحاول قدر المستطاع توفير ما يحتاجون إليه، لافتًا إلى أهمية حشد الجهود المجتمعية نحو إرساء التماسك الاجتماعي، وترسيخ التكاتف بين أفراد المجتمع، لدعم البسطاء ومحدودى الدخل والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا لتلبية احتياجاتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم