تحديث جديد لتطبيق "انستا باي" Instapay: ميزة تسهل التحويلات المالية وتقلل الأخطاء

أعلن تطبيق "انستا باي" Instapay للتحويلات المالية عن تحديث جديد يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وتقليل احتمالات التحويلات الخاطئة بين الحسابات البنكية المختلفة. يأتي هذا التحديث استجابةً لمتطلبات العملاء لضمان أعلى مستويات الدقة والسهولة في العمليات المالية.

مميزات التحديث الجديد لتطبيق Instapay

تقليل الأخطاء في التحويلات:

من خلال التحديث الجديد، يمكن للمستفيد مشاركة رمز الاستجابة السريع (QR Code) أو رابط الدفع (Payment Link) مع الطرف المُحول، ما يحد من الأخطاء التي تحدث أثناء إدخال عنوان الدفع يدويًا.

سهولة الاستخدام:

عند الضغط على الرابط، يقوم التطبيق تلقائيًا بفتح صفحة التحويل مملوءة بالبيانات المطلوبة مثل عنوان الدفع، ويقتصر دور المُحول على إدخال المبلغ وكلمة المرور لإتمام العملية.

جودة وأمان المعاملات:

يضمن التحديث إدخال البيانات بدقة بنسبة 100%، مما يعزز من أمان وجودة التحويلات المالية.

حدود السحب المحدثة عبر تطبيق Instapay

وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري، تم رفع الحدود القصوى للسحب عبر التطبيق لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة.

جاءت الحدود الجديدة كالتالي:

الحد الأقصى للسحب لكل معاملة: 70،000 جنيه. الحد الأقصى للسحب اليومي: 120،000 جنيه. الحد الأقصى للسحب الشهري: 400،000 جنيه.

فوائد التحديث للعملاء

تقليل احتمالات الأخطاء البشرية: يزيل الحاجة إلى إدخال بيانات التحويل يدويًا. سرعة العمليات: يتيح تنفيذ التحويلات في خطوات بسيطة وسريعة. تعزيز الأمان: يوفر حماية أفضل لبيانات العملاء والتحويلات.

طريقة استخدام الميزة الجديدة