موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور

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المعاشات
المعاشات

يتساءل العديد من الموظفين في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للمعاش، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 ويستمر لمدة 5 أيام، حيث يتم إيداع المرتبات في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

 

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يمكن للموظفين صرف المرتبات من خلال:

  1. ماكينات الصراف الآلي (ATM).
  2. فروع البنوك المختلفة.
  3. مكاتب البريد المصري.

وناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستظل المرتبات متاحة طوال أيام الصرف المعلنة.

جدول الحد الأدنى للأجور ديسمبر 2024

تم تحديث الحد الأدنى للأجور بناءً على الدرجة الوظيفية، وجاءت القيم كما يلي:

الدرجة الوظيفيةقيمة الرواتب
الدرجة الممتازة12،200 جنيه
الدرجة العالية10،200 جنيه
درجة المدير العام9،200 جنيه
الدرجة الأولى8،200 جنيه
الدرجة الثانية8،000 جنيه
الدرجة الثالثة7،500 جنيه
الدرجة الرابعة7،000 جنيه
الدرجة الخامسة6،500 جنيه
الدرجة السادسة6،000 جنيه

توصيات للموظفين

  • تأكد من توفر الرصيد في حسابك البنكي خلال فترة الصرف.
  • تجنب التكدس عند استخدام ماكينات الصراف الآلي، ويفضل اختيار الأوقات غير المزدحمة.
  • احرص على متابعة التحديثات المستقبلية حول المرتبات عبر القنوات الرسمية.
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موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور

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