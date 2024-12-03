موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور

يتساءل العديد من الموظفين في مصر عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية زيادة الحد الأدنى للمعاش، بالإضافة إلى تعديل الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني بدءًا من يناير 2025.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

أعلنت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 سيبدأ اعتبارًا من يوم الأحد 22 ديسمبر 2024 ويستمر لمدة 5 أيام، حيث يتم إيداع المرتبات في الحسابات المصرفية الخاصة بالموظفين في جميع البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.

أماكن صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يمكن للموظفين صرف المرتبات من خلال:

ماكينات الصراف الآلي (ATM). فروع البنوك المختلفة. مكاتب البريد المصري.

وناشدت وزارة المالية العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، حيث ستظل المرتبات متاحة طوال أيام الصرف المعلنة.

جدول الحد الأدنى للأجور ديسمبر 2024

تم تحديث الحد الأدنى للأجور بناءً على الدرجة الوظيفية، وجاءت القيم كما يلي:

الدرجة الوظيفية قيمة الرواتب الدرجة الممتازة 12،200 جنيه الدرجة العالية 10،200 جنيه درجة المدير العام 9،200 جنيه الدرجة الأولى 8،200 جنيه الدرجة الثانية 8،000 جنيه الدرجة الثالثة 7،500 جنيه الدرجة الرابعة 7،000 جنيه الدرجة الخامسة 6،500 جنيه الدرجة السادسة 6،000 جنيه

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