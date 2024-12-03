محافظ أسيوط يناقش تعظيم الإستفادة من المشروعات الصغيرة

ناقش اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط تعظيم الإستفادة من المشروعات الصغيرة التي تنفذها الجمعيات الأهلية بدعم من هيئة بلان إنترناشيونال ايجيبت بعدد من مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة الماضية سواء مادياً أو عينياً للجمعيات الأهلية من المجتمع المدني والتمكين الإقتصادي ودعم ريادة الأعمال فضلاً عن حاضنات الأعمال بالمحافظة

وجاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ لشئون الإدارة العامة للمكتب الفني، واللواء عبدالله أبو النجا مستشار المحافظ لشئون الثروة الحيوانية، والمهندس خميس محمد علي وكيل وزارة الزراعة بأسيوط، وعلي سيد وكيل وزارة العمل بأسيوط والدكتور محمد حفظي مسئول مركز البحوث الزراعية بأسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء، ونفيسة عبدالسلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وإسراء عبد الجابر مدير مكتب هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بأسيوط، وإسلام السيد مشرف منطقة بهيئة بلان انترناشيونال ايجيبت، ومنال فوزي مسؤول هيئة بلان انترناشيونال إيجيبت وعدد من مسؤولي 12 جمعية أهلية شريكة.

واستمع المحافظ؛ لشرح وافي من مسئولي الجمعيات عن المشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها كمشروع زراعة وإنتاج الأزولا التي يتم استخدامها كعلف للحيوان، ومشروع إنشاء الصوب الزراعية التي يتم خلالها زراعة فلفل الألوان، ومشروع الإستفادة من مخلفات الموز في إنتاج سماد سائل وصناعة ألياف وورق وإنتاج كمبوست، كما تم استعراض الأنشطة والمشروعات التي تقوم بها الجمعيات الشريكة.

وأكد محافظ أسيوط على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات والعمل على تطويرها لتعظيم الإستفادة منها ما يساهم في توفير فرص عمل للشباب وتعزيز الإستفادة من الإمكانات المتاحة ويقلل الفاقد البيئي لافتاً إلى توفير باكيات مجانية في سوق الباعة الجائلين لعرض تلك المنتجات للبيع بأسعار أقل 30% من مثيلتها في الأسواق موجهاً رؤساء المراكز والأحياء بالاستفادة من هذه التجارب وتنفيذها على أرض الواقع كل في نطاق عمله بإنشاء أحواض وحوامل وأماكن للتجفيف لزيادة المساحة المنزرعة بـ"الأزولا" واستخدامه كعلف للحيوان وإنشاء صوب زراعية بالإضافة إلى شراء المنتجات الزراعية من تلك الجمعيات وطرحها للبيع من خلال المنافذ التي تم افتتاحها مؤخراً لتكون بأسعار مخفضة للمواطنين.

وكما كلف المحافظ وكيل وزارة الزراعة ومسئولي مركز البحوث الزراعية بتنظيم ندوات إرشاد زراعي للمزارعين والشباب لتدربيهم وتأهيلهم على تنفيذ الصوب الزراعية وكيفية استخدام التقاوي وشرائها لزراعة الأزولا فضلاً عن دعم وارشاد الجمعيات الأهلية المنفذة لتلك المشروعات والتشبيك معهم وتوفير التدريب المناسب والعمل على رفع قدراتهم وصولاً إلى تحقيق أهدافهم تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة الذي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتماماً خاصاً مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات الحكومية وغير الحكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب والفتيات بالقرى والنجوع وتطوير التجارب الناجحة ومساندة التجارب التي تحتاج إلى الدعم للوصول إلى الأهداف المرجوة منها