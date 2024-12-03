حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: تفاصيل شاملة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

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الطقس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث تشهد البلاد طقسًا معتدلًا خلال النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلًا لتسود أجواء مائلة للبرودة خاصة في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

  • البرودة الشديدة ليلًا: خاصة في مناطق مثل سانت كاترين حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر.
  • شبورة مائية صباحية: تظهر بين الساعة 4 و8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.
  • نشاط الرياح: تسود هبات رياح قوية أحيانًا على السواحل الشمالية، خليج السويس، القاهرة، والصعيد.
  • فرص سقوط أمطار غدًا: من المتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل مدن مثل الإسكندرية، البرلس، رشيد، دمياط، بورسعيد، ومناطق متفرقة من شمال الدلتا وشمال سيناء.

حالة البحرين

  • البحر المتوسط: حالة البحر معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
  • البحر الأحمر: أيضًا معتدل بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينةالعظمىالصغرى
القاهرة2213
الإسكندرية2311
شرم الشيخ2517
سانت كاترين1602
الغردقة2614
أسوان2511

توصيات هيئة الأرصاد الجوية

  • ارتداء ملابس ثقيلة أثناء الليل والصباح الباكر، خاصة في المناطق التي تنخفض فيها درجات الحرارة بشكل كبير.
  • القيادة بحذر أثناء ظهور الشبورة المائية صباحًا.
  • متابعة نشرات الطقس باستمرار لتجنب أي تقلبات جوية مفاجئة.
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