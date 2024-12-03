حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: تفاصيل شاملة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، حيث تشهد البلاد طقسًا معتدلًا خلال النهار على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومائلًا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير ليلًا لتسود أجواء مائلة للبرودة خاصة في الصباح الباكر.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

البرودة الشديدة ليلًا : خاصة في مناطق مثل سانت كاترين حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر.

: خاصة في مناطق مثل سانت كاترين حيث تقترب درجات الحرارة من الصفر. شبورة مائية صباحية : تظهر بين الساعة 4 و8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية.

: تظهر بين الساعة 4 و8 صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والمناطق القريبة من المسطحات المائية، مما قد يؤثر على الرؤية. نشاط الرياح : تسود هبات رياح قوية أحيانًا على السواحل الشمالية، خليج السويس، القاهرة، والصعيد .

: تسود هبات رياح قوية أحيانًا على . فرص سقوط أمطار غدًا: من المتوقع أن تمتد الأمطار لتشمل مدن مثل الإسكندرية، البرلس، رشيد، دمياط، بورسعيد، ومناطق متفرقة من شمال الدلتا وشمال سيناء.

حالة البحرين

البحر المتوسط : حالة البحر معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين 1.5 إلى 2.25 متر ، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

: حالة البحر معتدلة بارتفاع أمواج يتراوح بين ، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية. البحر الأحمر: أيضًا معتدل بارتفاع أمواج من 1.5 إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 22 13 الإسكندرية 23 11 شرم الشيخ 25 17 سانت كاترين 16 02 الغردقة 26 14 أسوان 25 11

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