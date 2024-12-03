‏قوات سوريا الديمقراطية تعلن سيطرتها على عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي

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بوابة الفجر

أعلنت ‏قوات سوريا الديمقراطية، سيطرتها على عدة قرى في ريف دير الزور الشرقي.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.
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ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

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