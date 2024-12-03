الجيش السوري يتصدى مع قوات متحالفة لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور

عربي ودولي
بوابة الفجر

تصدى الجيش السوري، مع قوات متحالفة لهجوم شنته قوات سوريا الديمقراطية في ريف دير الزور.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.
٠
ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.

الأكثر قراءة

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

عاجل.. قرارات نارية من  كولر بعد التعادل مع البنك الأهلي

جهاد جريشة يحسم الجدل بشأن طرد لاعب غزل المحلة أمام الزمالك

تحديث جديد لتطبيق "انستا باي" Instapay: ميزة تسهل التحويلات المالية وتقلل الأخطاء

عبير صبري تتصدر التريند.. تعرف على التفاصيل

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 وجدول الحد الأدنى للأجور

وصول أحمد مرتضى منصور للمحكمة للدفاع عن المخرج عمر زهران

الصحة: فحص 7 ملايين و46 ألف طالب ضمن مبادرة الكشف المبكر عن «الأنيميا والسمنة والتقزم»