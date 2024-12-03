ديسمبر المقبل.. تامر عاشور يحيي أحدث حفلاته الغنائية في السعودية

الفجر الفني
تامر عاشور
تامر عاشور

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 5 ديسمبر الجاري، في نادي الجولف، بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أفضل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

تامر عاشور

آخر أعمال تامر عاشور

 

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد منأهم الأصوات على الساحة الفنية.


 
تفاصيل أغنية "وداع وداع"

 

 

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".

 

 

كلمات أغنية “وداع وداع ”

 

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات
جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات
فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات

آخر أعمال تامر عاشور أغنية وداع وداع أعمال تامر عاشور المملكة العربية السعودية ديسمبر المقبل جمهور تامر عاشور

مواد متعلقة

تعرف على تفاصيل وشروط حضور حفل تامر عاشور في قصر عابدين

Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| كامل الوزير يبحث إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي بالقطارات

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

عاجل.. نقابة الموسيقيين تستدعي شيرين عبد الوهاب للتحقيق بعد أزمتها الأخيرة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والمعلقين

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 3 ديسمبر 2024: تذبذب في البنوك وتوقعات باستقراره

مصلحة الضرائب: تفعيل منظومة الرأي المسبق لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين

ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة اليوم

وظائف للأشخاص "ذوي الإعاقة".. فرص جديدة في سوق العمل