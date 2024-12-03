ديسمبر المقبل.. تامر عاشور يحيي أحدث حفلاته الغنائية في السعودية

يستعد النجم تامر عاشور لإحياء أحدث حفلاته الغنائية، يوم 5 ديسمبر الجاري، في نادي الجولف، بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن يقدم باقة متنوعة من أفضل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

تامر عاشور

آخر أعمال تامر عاشور

و الجدير بالذكر أن تامر عاشور قد طرح مؤخرًا أغنية "وداع وداع" التي حققت نجاحًا كبيرًا، ويواصل من خلالها تأكيد مكانته كواحد منأهم الأصوات على الساحة الفنية.





تفاصيل أغنية "وداع وداع"

أغنية "وداع وداع" من كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضري وميكسر وماستر صقر، والتي تجاوزت مشاهدتها ال 4 مليون عبر "يوتيوب".

كلمات أغنية “وداع وداع ”

جاي بعد ما شفت غيرك قلبي تندم على اللي فات

جاي بتفتح صفحه دابت واترمت في الذكريات

فوق خلاص وبلاها سيره مش هنحيى في اللي مات