أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: استقرار محلي وتوقعات عالمية

بدأت أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024، على استقرار واضح في جميع الأعيرة، وذلك بعد الزيادة الأخيرة التي سجلتها أسعار الذهب عيار 21 بقيمة 10 جنيهات يوم السبت الماضي.

فيما يلي تفاصيل الأسعار المحلية والعالمية، وأبرز أسباب تحركات السوق.

أسعار الذهب المحلية اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24:

استقر عند 4217 جنيهًا للجرام.

استقر عند للجرام. سعر الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا):

بلغ 3690 جنيهًا للجرام، ومع إضافة المصنعية يسجل نحو 3790 جنيهًا .

بلغ للجرام، ومع إضافة المصنعية يسجل نحو . سعر الذهب عيار 18:

استقر عند 3162 جنيهًا للجرام.

استقر عند للجرام. سعر الجنيه الذهب:

سجل 29520 جنيهًا، دون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب عالميًا اليوم

شهد سعر الذهب العالمي استقرارًا عند مستوى 2658 دولارًا للأوقية في آخر تحديث للبورصة، بعد ارتفاع ملحوظ مدفوعًا بعوامل سياسية واقتصادية مؤثرة.

أسباب تحركات أسعار الذهب عالميًا

صرّح المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية، أن:

الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدت إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن. فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ساهم في انخفاض الأسعار لفترة وجيزة. عادت الأسعار إلى الارتفاع بفعل التهديدات النووية والمخاوف من نشوب صراعات دولية.

توقعات أسعار الذهب مستقبلًا

على الصعيد العالمي : من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي.

: من المتوقع استمرار ارتفاع أسعار الذهب مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي. على الصعيد المحلي: الأسعار تشهد تذبذبًا طفيفًا، لكنه لا يصل إلى حجم التحركات العالمية بسبب استقرار السوق المحلي.

نصائح للمستثمرين والمستهلكين