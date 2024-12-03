جدول مباريات اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024: مواجهات مثيرة محليًا ودوليًا
يشهد اليوم الثلاثاء، مجموعة من المباريات الهامة على الصعيدين المحلي والدولي، مع تسليط الضوء على لقاءات الدوري الإسباني، الدوري الإنجليزي، دوري أبطال آسيا، وكأس إيطاليا.
الدوري الإسباني
- ريال مايوركا × برشلونة
- التوقيت: 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة
- القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1
- المباراة مقدمة من الجولة 19 بسبب مشاركة الفريقين في السوبر الإسباني في يناير القادم.
الدوري الإنجليزي الممتاز
- إيبسويتش تاون × كريستال بالاس
- التوقيت: 9:30 مساءً
- القناة الناقلة: بي إن سبورتس
- ليستر سيتي × وست هام يونايتد
- التوقيت: 10:15 مساءً
- القناة الناقلة: بي إن سبورتس 1
دوري المحترفين المصري
- السكة الحديد مودرن × الترسانة
- التوقيت: 2:30 عصرًا
- القناة الناقلة: أون تايم سبورتس
دوري أبطال آسيا للنخبة
- باختاكور × العين
- التوقيت: 4:00 مساءً
- القناة الناقلة: SSC سبورت 1
- الهلال × الغرافة
- التوقيت: 8:00 مساءً
- القناة الناقلة: SSC سبورت 1 اكسترا
كأس إيطاليا
- بولونيا × مونزا
- التوقيت: 7:30 مساءً
- القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريميوم 1
- ميلان × ساسولو
- التوقيت: 10:00 مساءً
- القناة الناقلة: أبوظبي الرياضية بريميوم 1
أبرز المواجهات وأهميتها
- لقاء برشلونة وريال مايوركا في الدوري الإسباني يعد من أبرز مواجهات اليوم بسبب تأثيره على الترتيب العام للفريق الكتالوني.
- مباراة الهلال والغرافة ضمن دوري أبطال آسيا تحمل طابعًا تنافسيًا كبيرًا بين الفرق الخليجية.
- صدام ميلان وساسولو في كأس إيطاليا قد يشهد إثارة خاصة في ظل تنافس الفريقين للوصول إلى المراحل المتقدمة.