علقة موت من شاب لزوجته انتهت بقتلها في التجمع.. والنيابة تحقق

حوادث
جثة
جثة


تباشر نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها مع المتهم بقتل زوجته بعد وصلة ضرب وتعذيب بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بمقتل سيدة متأثرة بإصابتها بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص والتحريات تبين وجود جثة لسيدة مصابة بآثار كدمات وسحجات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة هو زوج المجني عليها، بسبب خلافات زوجية بينهما، وعلى إثرها تعدى الزوج على زوجته بالضرب المبرح حتى لفظت السيدة أنفاسها الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، نجح رجال المباحث في القبض على المتهم وتم اقتياده لديوان القسم.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

حوادث الفجر إعداد تقرير مفصل اعداد تقرير التحريات الأولية التجمع الخامس الجهات المختصة التحريات الضرب المبرح الجهات المعنية القاهرة الجديدة المتهم بقتل زوجتة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل| كامل الوزير يبحث إنشاء مصنع لإنتاج مكونات الإشارات وأنظمة التحكم الالي بالقطارات

عاجل- بعد وفاته فجر اليوم.. من هو اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا السابق؟

عاجل.. نقابة الموسيقيين تستدعي شيرين عبد الوهاب للتحقيق بعد أزمتها الأخيرة

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا والمعلقين

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم 3 ديسمبر 2024: تذبذب في البنوك وتوقعات باستقراره

مصلحة الضرائب: تفعيل منظومة الرأي المسبق لتعزيز الشفافية ودعم الممولين والمستثمرين

ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة قبل مباراة الهلال والغرافة اليوم

وظائف للأشخاص "ذوي الإعاقة".. فرص جديدة في سوق العمل