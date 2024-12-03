محافظ الأقصر يوجه برفع كفاءة الطرق السياحية بالبر الغربي

تفقد المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر بجولة بمركز ومدينة القرنة، فى إطار جولاته المستمرة لدعم القطاع السياحى، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إلي المناطق الأثرية.



واستهل جولته بطريق وادى الملكات، حيث وجه مديرية الطرق والشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات برفع كفاءة الطريق ورصفه وتركيب بلاط انترلوك، ثم توجه للطريق المؤدى لمعبد حتشبسوت وجراج الحافلات السياحية أمام المعبد



حيث أشاد بأن الطريق ممهد لاستقبال الحافلات، وتوجه للطريق المؤدى إلي مقابر وادى الملوك والجراج الخاص بها والذى وجه بعمل ترميم للأسفلت بتلك المنطقة.

رافق محافظ الأقصر خلال جولته العميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ومصطفى جبريل رئيس مركز ومدينة القرنة والمهندسة الهام شيباني مدير مديرية الطرق والنقل والدكتور بهاء عبد الجابر مدير عام آثار البر الغربي والمهندسة رقية حماد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى .

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