محافظ أسيوط: تحرير 25 محضر تموينى متنوع خلال حملات مفاجئة بمركز ديروط

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جانب من الحملات
جانب من الحملات

صرح اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إلى أن الوحدة المحلية لرئاسة مركز ومدينة ديروط برئاسة مصطفى علي رئيس المركز قامت بحملة تموينية علي كافة القطاعات المختلفة وذلك بمشاركة شعبان محيى الدين حسني نائب رئيس المركز وبالتعاون مع جهاز حماية المستهلك بأسيوط برئاسة علاء درويش والفريق المعاون له وأحمد محمد بهلول مدير إدارة رخص المحلات التجارية ونصر الدين ناجى راتب مدير الإشغالات وفريق الإشغالات ومحمود التنداوى مدير إدارة شئون البيئة ومحمد محمد نياظ إدارة المتابعة الميدانية ومحمود حسن إدارة تموين ديروط وأحمد حسن مفتش صحة ومراقبة الأغذية موضحًا أن الحملة قد أسفرت عن تحرير 25 محضر للمخالفين 8 محضر صحة و4 محضر تموين عدم اعلان اسعار  و 1محضر إعدام 60 لتر زيت غير صالح للاستهلاك الأدمي و5 محضر أشغال طريق  و2 إنذار غلق إداري دون ترخيص و5 محضر البيئة

أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على إستمرار شن الحملات التموينية المفاجئة بمراكز وأحياء وقرى المحافظة وذلك بالتنسيق بين التموين ومباحث التموين ورؤساء المراكز وجهاز حماية المستهلك، بهدف إحكام الرقابة على الأسواق مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وردع كل من يحاول الإستغلال التجاري والاتجار في السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة عن طريق التلاعب في الأسعار

ووجه المحافظ بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة على الأسواق، والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومنافذ البيع المختلفة، لضمان توافر السلع الغذائية وضمان وصول الدعم لمستحقيه والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري

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