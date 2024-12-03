حالة الطقس اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 في مصر: أمطار وشبورة ورياح نشطة

يشهد اليوم الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 حالة من التغيرات الجوية في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية، حيث تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية طقسًا مائلًا للبرودة في فترات الليل والصباح الباكر، مع ارتفاع درجات الحرارة في بعض المناطق خلال النهار.

كما تتوقع الأرصاد حدوث أمطار متفاوتة الشدة، بالإضافة إلى نشاط ملحوظ في الرياح والشبورة المائية على بعض الطرق.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

1. الطقس خلال النهار:

شمال البلاد حتى شمال الصعيد:

يسود طقس معتدل الحرارة على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، حيث تكون درجات الحرارة متوسطة ومناسبة للتنقل والأنشطة اليومية.

جنوب سيناء وجنوب الصعيد:

في هذه المناطق، يسود طقس مائل للحرارة، مع ارتفاع درجات الحرارة مقارنة ببقية أنحاء البلاد.

2. الطقس ليلًا وصباحًا مبكرًا:

برودة شديدة:

تتوقع الأرصاد الجوية أن يكون الطقس مائلًا للبرودة خلال ساعات الليل وفي الصباح الباكر، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، قد تصل في بعض المناطق مثل سانت كاترين إلى أدنى معدلاتها، حيث تصل إلى نحو الصفر درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

1. شبورة مائية:

ستنتشر شبورة مائية كثيفة بين الساعة 4 صباحًا و8 صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك التي تمر عبر السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري. يجب على السائقين توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الفترة.

2. نشاط الرياح:

ستشهد بعض المناطق نشاطًا في الرياح، خاصة على السواحل الشمالية، حيث تكون الرياح هادئة أحيانًا، وتشتد لتصبح قوية في بعض المناطق.

خليج السويس والصحراء الغربية سيكونان عرضة ل رياح قوية أحيانًا.

هناك أيضًا رياح نشطة في القاهرة وشمال الصعيد، حيث قد تكون الرياح مصحوبة بهبات قوية.

توقعات الأمطار

الأمطار المتوقعة غدًا الأربعاء:

تتوقع الأرصاد هطول أمطار متفاوتة الشدة على عدة مدن مثل الإسكندرية، البرلس، رشيد، دمياط، وبورسعيد، بالإضافة إلى مناطق من شمال الدلتا وشمال سيناء.

حالة البحرين

البحر المتوسط:

الحالة معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

البحر الأحمر:

الحالة أيضًا معتدلة، مع ارتفاع الأمواج بين 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة في المدن المصرية

المدينة الحد الأقصى الحد الأدنى القاهرة 22°C 13°C الإسكندرية 23°C 11°C شرم الشيخ 25°C 17°C أسوان 25°C 11°C سانت كاترين 16°C 02°C الغردقة 26°C 14°C دمياط 22°C 16°C بورسعيد 22°C 17°C

نصائح وتحذيرات للمواطنين

للسائقين:

يجب توخي الحذر أثناء القيادة في فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة بسبب الشبورة المائية، وكذلك مراقبة حركة الرياح القوية.

للأشخاص في المناطق الباردة:

يجب ارتداء ملابس ثقيلة ليلًا، خاصة في المناطق التي تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة مثل سانت كاترين.

للأشخاص الذين يخططون للأنشطة البحرية:

يجب أخذ الحيطة أثناء الإبحار في البحرين الأحمر والمتوسط، حيث قد تكون الأمواج متوسطة الارتفاع.