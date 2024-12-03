محافظ الجيزة يواصل لقاءاته الدورية مع المواطنين لبحث الطلبات والشكاوى المقدمة منهم

ناقش المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددا من الشكاوى المقدمة خلال لقاءه الأسبوعي بالمواطنين في ديوان عام المحافظة لبحث الطلبات والشكاوى بشكل مباشر والعمل علي ايجاد حلول جذريه وذلك في اطار خطه الدولة بتفعيل آليات التواصل المباشر مع المواطنين.

شهد اللقاء بحث عدد من الشكاوى من سكان ش ممدوح النجار بمنطقة ترعة الإخلاص بحي الطالبية من التضرر من قيام سكان الادوار السابع والثامن والتاسع والعاشر بفتح مطلات ونوافذ وتركيب وحدات تكييف خارجية بالمخالفة مما ينتهك حقوق الجار.

كلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية بتكليف إدارة التنظيم بتوجيه إنذار إلى الوحدات السكنية المخالفة بضرورة الالتزام بالرسومات الهندسية ورد الشئ لاصلة وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وبحث محافظ الجيزة شكوى احد المواطنين المقيم بالعقار ٣٠ عمارات منتصر بشارع فيصل بحي العمرانية من التضرر من عدم قيام الجمعية المسئولة عن الخدمات والمرافق بالمجمع السكني من إصلاح طفح للصرف الصحي وحاجه عددًا من اعمدة الانارة للصيانة.

وجه محافظ الجيزة رئيس حي العمرانية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتخفيفا علي المواطنين التدخل لإصلاح طفوحات الصرف الصحي ودعم وتحسين كفاءة منظومة الإنارة بالمجمع السكني والتشديد علي الجمعية المسئولة عن المجتمع السكني بالالتزام بالاختصاصات والمهام الواقعة عليها وإجراء الصيانات الدورية للمرافق بشكل دوري في ضوء تحصيلها مقابل للخدمات من الوحدات السكنية.

كما شهد لقاء محافظ الجيزة الاستماع إلى شكوي مواطنة قاطنة بعقار سيتي مول بالمريوطية من عدم وجود اتحاد للشاغلين وجود تسريب للمياه اسفل بدرومات العقار.

كلف محافظ الجيزة رئيس حي الطالبية باتخاذ الإجراءات اللازمة وفحص المستندات الخاصه وموقف اتحاد الشاغلين إلى جانب فحص اسباب تسرب المياه بالبدرومات للتأكد من مصدرها سواء نتيجة كسر بماسورة داخلية تخص سكان العقار أو خارجية بحاحه لتدخل من شركة مياه الشرب والصرف الصحي لإزالة اسباب الشكوي.

كما حي امبابة شكوي مواطن بشارع السلام بالكيت كات من صدور قرار ازاله للعقار رغم وجود قرار سابق بترميمه.

حيث وجه محافظ الجيزة بضرورة تقديم طلب للمركز القومي لبحوث البناء والاسكان لمعاينة العقار والبت في الحالة الإنشائية الخاصه به والإفادة بتقرير رسمي مفصل للبت في موقفه النهائي حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما استمع المحافظ لشكوى المواطنين من سكان شارع مصنع المكرونة بمنطقة المنشية بالطوابق فيصل من وجود مخالفات بناء بعقار وعدم الالتزام بالرخصة الصادرة للبناء.

حيث كلف المحافظ رئيس حي الهرم والمكتب الهندسي بالمعاينة الميدانية للعقار وفحص حالته وإزالة كافة مخالفات البناء بالعقار مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما وجه المحافظ بإزالة دور مخالف بعقار بشارع خالد بن الوليد بالمنشية بحي الهرم استجابة لشكوي المواطنين.

حضر اللقاء السادة هند عبد الحليم نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وسهير عويس مدير ادارة خدمة المواطنين بالمحافظة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن المعنية والإدارات المختصة.

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