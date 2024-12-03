سيد ياسين: فوجئت برحيلي عن تدريب إنبي رغم الفوز على الإسماعيلي

كشف سيد ياسين المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي السابق، عن حزنه الشديد بعد إقالته من تدريب الفريق البترولي رغم الفوز الذي حققه على نظيره الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمكن فريق إنبي من تحقيق فوزًا هاما على نظيره الإسماعيلي بهدف نظيف في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال سيد ياسين في تصريحات له عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي رجائي رمزي: "فوجئت برحيلي عن نادي إنبي، ولم يكن لدي علم، بإمكانية الاستغناء عني، في هذه الفترة، وخاصة أننا فوزنا في آخر مباراة أمام الإسماعيلي ".

وأضاف:" عندما كنت اجتمع مع رئيس نادي إنبي أيمن الشريعي، كان يشكر فيه بشكل كبير؛ ويدعمني دائما ولم يتحدث معي نهائيا بشأن الإقالة".

واكمل:" الأهداف التي تم وضعها منذ بداية الموسم، مع أيمن الشريعي، أننا نكون من ضمن الفرق التي ستستمر في الدوري المصري، أو التواجد من ضمن التسع مراكز الأولى في الترتيب".

وأوضح: "ولكننا ليس لدينا المقومات التي تجعلنا تنافس على الدوري ونعتمد على لاعبين ناشئين وفي حالة تعاقدنا مع لاعبين يكونوا من ضمن اللاعبين في الدرجة الثانية".

واستكمل:" نحن لازلنا في الأسبوع الرابع كان من الممكن أن تحدث الاقالة ولكن في الأسبوع العاشر أو مع نهاية الدوري وليس في بداية الموسم؛ وبعد تحقيق فوز على فريق كبير مثل الإسماعيلي ".

واردف:" فوجئت أن هناك معسكر لفريق إنبي في الإسماعيلية بعد يومين وانا لا أعلم عنه شيئا".

وأشار:" كان هناك بعض الإداريين في نادي إنبي، حزينين من النتيجة عقب الفوز على الإسماعيلي، وهذا أمر لا أفهمه".

ثم أتم:" بالتأكيد محمد إسماعيل مدير الكرة والمدرب المؤقت الحالي لفريق إنبي كان على علم بأنه سيتولي المنصب بدلا مني، ولكنه لم يقل لي أي شئ هو الآخر ".