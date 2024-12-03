وكيل التعليم بالدقهلية يطمئن علي جاهزية مخازن المديرية وتوفر الخامات استعدادًا للإمتحانات

توجه اليوم الدكتور أشرف العربي مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية لمخازن المديرية للاطمئنان على جاهزيتها لامتحانات الفصل الدراسي الأول والوقوف على مدى توفر الخامات الأساسية اللازمة لأعمال الامتحانات

تأتي الزيارة تنفيذًا لتوجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم الفني وطارق مرزوق محافظ الدقهلية واستعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الأول

رافق وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية خلال الزيارة إجلال الغمري مدير عام الشئون المالية والإدارية،محمد عبيد مدير إدارة المتابعة وتقييم الأداء،أحمد البكري مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة

،نهاد العزب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام

، محمد مأمون، سامح رضا بإدارة الأمن