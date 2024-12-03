ندوة توعوية عن الإسعافات الأولية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية" بتعليم مطروح

تابعت نادية فتحي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح ندوة بعنوان " الإسعافات الأولية وأهميتها فى الحفاظ على حياة المصابين وكيفية التعامل معها " بالقاعة الكبري في ديوان عام المديرية بحضور لفيف من العاملين بتعليم مطروح والتي تم تنظيمها بالتعاون مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان والتي تأتي وفق توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح

جاء ذلك بحضور إسماعيل جاتو وكيل المديرية والدكتور مصطفي أشرف مدير عام مرفق إسعاف مطروح والمهندس عبد الرحمن الطباخ مدير مركز الشبكة الوطنية للسلامة العامة ومحمد شابون مدير قطاع إسعاف مرسي مطروح وياسمين محمد محمود مدير العلاقات العامة بالمرفق الخدمي

وتضمنت الندوة التعريف بأهمية المسعف والدور الذى يقوم به فى اللحظات الحرجة كما تناولت شرحا وافيًا لأهمية الإسعافات الأولية وأهميتها فى الحفاظ على حيــاة المصابين لحين وصــول سيـــارات الاسعاف، وأهمية دور الاسعاف ودور المجتمع نحو الإسعاف لمساعدته فى تأدية دوره.

و تحدث مدير هيئة الاسعاف خلال الندوة عن مفهوم الإسعافات الأولية وأهدافها وأهميتها ومحتويات حقيبة الإسعافات وكيفية تقديم الإسعافات الأولية للحالات الطارئة بالإضافة إلى الفحوصات الواجب إتباعها وقواعد التصرف فى الحالات الطارئة، وخطوات الإنعاش الطبى الابتدائى.

وأوضح مدير عام مركز سيطرة الشبكة الوطنية أن هذه الندوة تأتى ضمن خطة مركز سيطرة الشبكة الوطنية، والتى تتضمنها برامج التوعية التى تنظمها المحافظة بهدف رفع الوعى الصحى للطلاب والمعلمين

وقدمت وكيل الوزارة الشكر المشاركين في ندوة الاسعافات الأولية مشيرة أن تعليم مطروح حريص علي إستمرار تنظيم ورش العمل والندوات التوعوية لتبصير العاملين والطلاب بالعديد من القضايا الحياتية التي تصب في مصلحة العمل والمجتمع المحيط.