محافظ أسيوط يناشد المواطنين بتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 

 

 

 



ناشد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، المواطنين بسرعة إنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلي متابعته اليومية للمراكز التكنولوجية للتأكد من انتظام سير العمل بهذه المنظومة وتذليل العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية موضحًا أهمية تشجيع المواطنين على التقدم للتصالح في بعض مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات لتقنين أوضاعهم تفعيلًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023

 

وحيث تابع محافظ أسيوط جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز وبمعاونة نوابه لمنظومة التصالح وسير العمل بمقر المركز التكنولوجي وآخر المستجدات وأعداد الملفات التي تم تنفيذها واستكمال الإجراءات لها والملفات المتبقية التي تقدم بها المواطنين والعمل على تذليل أي عقبات أمام هذه الملفات بأسرع وقت ممكن بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن مؤكدًا علي متابعته علي مدار الساعة لهذا الملف الهام الذي توليه الدولة أهمية خاصة تذليل كافة العقبات التي تحيل أمام إنهاء طلبات التصالح وحصول المواطن على أقصى استفادة ممكنة من التصالح وفقًا للقانون الجديد

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