دون إصابات..تفاصيل نشوب حريق محدود داخل مسجد في الوراق

تباشر النيابة العامة، التحقيق في نشوب حريق محدود داخل مسجد في الوراق دون وقوع إصابات

حريق محدود داخل مسجد

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مسجد بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وبعمل التحريات تبين أن عود بخور تسبب في حريق مكتبة خشبية بداخلها كتب ومصاحف، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.