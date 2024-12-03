محافظ أسيوط: حملات لطرق الأبواب تحت عنوان حقك تعيشي بأمان لمواجهة العنف ضد المرأة

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محافظ أسيوط
محافظ أسيوط

 

 


قال اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط إنه تم تنفيذ عدة حملات لطرق الأبواب بقرى مركزي القوصية وصدفا بعنوان "حقك تعيشي بآمان" في إطار حملة الـ16 يوم من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة وبرنامج "إنهاء العنف ضد النساء والفتيات" بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) ومؤسسة كير مصر.

وأوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات ينفذها المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط بقيادة الدكتورة مروة كدواني وتأتي هذه الحملات في إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الانسان" لافتًا إلى إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالمرأة المصرية وإطلاق الإستراتيجية الوطنية للمرأة المصرية 2030، مشيرًا إلى الدور الهام الذي تقدمه المرأة بكافة المجالات في المجتمع المصري لذا نعمل على تنفيذ البرامج التنموية على أرض الواقع.

وأشار المحافظ إلى أن هذه الحملات سبقها تدريب لعدد 50 رائدة بقاعة نادى الأطباء بأسيوط على رسائل الحملة وكيفية التواصل الفعال مع المستهدفين بالقرى المستهدفة بالحملة لتحقيق الأهداف التنموية ما يحقق نتائج أفضل في تنمية المجتمع.

وأضاف أبوالنصر أن الحملة استهدفت 7500 زيارة لعدد 10702 مستهدف من قرى مركزي القوصية وصدفا للتوعية بأهمية مناهضة كافة أشكال العنف ضد المرأة كختان الإناث،الزواج الموسمي،العنف الأسري

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