حصل سيموني إنزاجي على جائزة مدرب العام في ايطاليا وأعرب عن رغبته في البقاء مع إنتر لفترة طويلة.

إنزاجي مدرب العام في إيطاليا يرغب في الاستمرار مع إنتر ميلان



قال إنزاجي بعد تسلمه الجائزة من مدرب المنتخب الإيطالي لوتشيانو سباليتي: "أنا سعيد جدًا بهذه الجائزة، وأشاركها مع اللاعبين والنادي والجماهير الذين قدموا الدعم اللازم."

يشتهر إنزاجي بقدرته على المداورة بين اللاعبين، حيث يحتل إنتر حاليًا المركز الثاني في دوري الأبطال دون هزيمة. وأوضح قائلا: "نستخدم أدوات لقياس اللياقة البدنية ومسافات الجري. مع تتابع المباريات، نحاول التأقلم مع الوضع."

ورغم ارتباطه بشائعات عن الانتقال إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، قال إنزاجي: "أشعر بالتقدير في إنتر، كما كنت في لاتسيو الذي كان حياتي لمدة 20 عامًا كلاعب ومدرب. أنا سعيد هنا وآمل أن أبقى لفترة طويلة."