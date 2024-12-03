محافظ أسيوط: رفع 200 طن مخلفات بمركز أبوتيج



قال اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط إنه تم رفع 200 طن من مخلفات ونواتج تطهير الترع والمصارف بنطاق مركز أبوتيج بمعدات الحملة الميكانيكية للوحدة المحلية ضمن خطة المحافظة التي يجري تنفيذها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للموارد المائية والري والوحدات المحلية لرفع نواتج تطهير الترع والمجاري المائية حفاظًا على المظهر الحضاري وذلك في إطار توجيهات الحكومة بضرورة الإهتمام بملف تحسين البيئة والارتقاء بقطاع النظافة لتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتيج برئاسة محمد حسن عبدالكريم نفذت حملة مكبرة للنظافة ورفع المخلفات ونواتج التطهير بطريق ترعة الكردي بطريق نزلة دوينه بدءًا من كوبري السعدي وكوبري الشحابرة بطول 3 كم حيث تم رفع 200 طن مخلفات بإستخدام 2لودر وعدد 5 قلاب كبير و3 قلاب صغير وذلك بمشاركة طلعت بدوي نائب رئيس المركز وجارى إستكمال أعمال نظافة الطريق بالكامل بمجهود رجال النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية لمجلس المدينة

وأكد أبوالنصر حرص المحافظة على الصحة العامة للمواطنين وتحسين البيئة وسرعة التعامل مع التراكمات الخاصة بالمخلفات والقمامة الموجودة على جوانب الترع والمصارف والمجارى المائية خاصة بعد رفع نواتج التطهير ومنع إلقاء المخلفات بالمجارى المائية حيث تم الإتفاق على أن تتولى مديرية الري مسئولية رفع المخلفات وتطهير الترع فيما تقوم الوحدات المحلية برفع نواتج التطهير وإزالة التراكمات على جوانب الترع مطالبًا بتكثيف حملات التوعية بأهمية الحفاظ على المجاري المائية وعدم إلقاء القمامة والمخلفات بها وخطورة ذلك على الصحة العامة وخاصة للقاطنين أمام هذه الترع والمصارف وفي نطاقها