رئيس "كاف" يقدم تعازيه لضحايا مأساة ملعب غينيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعرب الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، عن حزنه الكبير بعد حادث التدافع الذي وقع في غينيا.

رئيس "كاف" يقدم تعازيه لضحايا مأساة ملعب غينيا

وأفادت تقارير إخبارية أن الحادث أودى بحياة أكثر من 50 مشجعًا، وأسفر عن إصابة آخرين أثناء مباراة كرة قدم في ملعب 3 أبريل، بمدينة نزيريكوري.

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ووقعت هذه المأساة خلال بطولة كرة قدم ودية بين مدينتي نزيريكوري ولابي، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني الرسمي لكاف.

وقدم موتسيبي، تعازيه الخالصة وتعازي كاف لعائلات الضحايا، ولمسئولي الاتحاد الغيني لكرة القدم، ولشعب غينيا، متمنيا أيضا الشفاء العاجل للمشجعين المصابين.

 

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